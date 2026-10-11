Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону
Шесть людей пострадали из-за ударов по девяти населенным пунктам региона, а также Харькову, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе ребенок. В г. Харьков получили ранения женщины 42, 53, 63 лет и 46-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 32-летняя женщина; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранен 14-летний парень», – отметил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- ракета;
- КАБ;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 172 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а такжеБогодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинком районах.