Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону

Шесть людей пострадали из-за ударов по девяти населенным пунктам региона, а также Харькову, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе ребенок. В г. Харьков получили ранения женщины 42, 53, 63 лет и 46-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 32-летняя женщина; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранен 14-летний парень», – отметил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

ракета;

КАБ;

пять БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

172 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а такжеБогодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинком районах.