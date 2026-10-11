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Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону

Происшествия 08:46   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону Фото: ХОВА

Шесть людей пострадали из-за ударов по девяти населенным пунктам региона, а также Харькову, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе ребенок. В г. Харьков получили ранения женщины 42, 53, 63 лет и 46-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 32-летняя женщина; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранен 14-летний парень», – отметил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • КАБ;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 172 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а такжеБогодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинком районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть людей пострадали из-за ударов по девяти населенным пунктам региона, а также Харькову, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".