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В Брянске – угроза обвала дома, не работает дата-центр «Яндекса»: удары по РФ

Мир 07:53   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Брянске – угроза обвала дома, не работает дата-центр «Яндекса»: удары по РФ Фото: Exilenova+

Еще одна ночь массированной атаки украинских БпЛА была в РФ. По информации, волонтера и бывшего советника минобороны Украины Сергея Стерненко, «прилеты» фиксировали в Брянске, Сочи, Владимире и Самаре. 

Так, в Брянской области эвакуировали жителей дома – из-за угрозы обвала многоэтажки. Под массированной атакой БпЛА ночью было и Сочи.

Обстрел РФ 11 октября
Фото: Exilenova+

«Во Владимире после атаки беспилотников полностью остановил работу дата-центр «Яндекса» мощностью 50 МВт, рассчитанный на 2880 IT-стоек. Из-за этого произошел масштабный сбой Yandex Cloud, а также перестали работать «Яндекс Дом», «Яндекс Музыка» и «Телемост». Сервисы компании недоступны в России, Белоруссии и Сербии», – отметил Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также, по предварительной информации, загорелся еще один резервуар линейной производственно-диспетчерской станции «Самара».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 07:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одна ночь массированной атаки украинских БпЛА была в РФ. ".