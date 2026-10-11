В Брянске – угроза обвала дома, не работает дата-центр «Яндекса»: удары по РФ

Еще одна ночь массированной атаки украинских БпЛА была в РФ. По информации, волонтера и бывшего советника минобороны Украины Сергея Стерненко, «прилеты» фиксировали в Брянске, Сочи, Владимире и Самаре.

Так, в Брянской области эвакуировали жителей дома – из-за угрозы обвала многоэтажки. Под массированной атакой БпЛА ночью было и Сочи.

«Во Владимире после атаки беспилотников полностью остановил работу дата-центр «Яндекса» мощностью 50 МВт, рассчитанный на 2880 IT-стоек. Из-за этого произошел масштабный сбой Yandex Cloud, а также перестали работать «Яндекс Дом», «Яндекс Музыка» и «Телемост». Сервисы компании недоступны в России, Белоруссии и Сербии», – отметил Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также, по предварительной информации, загорелся еще один резервуар линейной производственно-диспетчерской станции «Самара».