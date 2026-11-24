Россияне снова атаковали город Лозовая, предварительно в результате попадания дрона пострадали три человека, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

«В результате попадания реактивного ударного беспилотника возник пожар. Горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены жилые дома и частные машины», — рассказали в ГСЧС.

Последствия вражеской атаки ликвидировали подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в Лозовской громаде под ударом россиян оказался Черниговский старостинский округ, двое пострадавших, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.