Трое пострадавших: БпЛА РФ атаковали Лозовую на Харьковщине (фото)
Россияне снова атаковали город Лозовая, предварительно в результате попадания дрона пострадали три человека, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
«В результате попадания реактивного ударного беспилотника возник пожар. Горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены жилые дома и частные машины», — рассказали в ГСЧС.
Последствия вражеской атаки ликвидировали подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», в Лозовской громаде под ударом россиян оказался Черниговский старостинский округ, двое пострадавших, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.