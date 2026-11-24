Трамваи временно не курсируют на улицах Веринской, Моисеевской, Шевченко, а также на Нескореных, от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко, из-за подтопления в результате прорыва водопровода.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете около 12:00 24 ноября.

Поэтому трамваи №16 и 16А курсируют так: разворотный круг «Салтовское» — пр. Тракторостроителей — ул. Нескореных – ул. Академика Павлова – Пр. Героев Харькова – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Добровольцев.

Также курсирует временный автобус от автостанции «Салтовская» до площади Конституции через ул. Нескореных и ул. Шевченко.

Напомним, в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области информировали: по состоянию на утро 24 ноября на всех дорогах государственного значения полностью обеспечен проезд для транспорта. Пробок или осложнений движения нет. Накануне дороги региона стало заметать снегом.