В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что передали суд дело, касаемо харьковского юриста. По версии правоохранителей, он требовал от иностранца деньги за оформление необходимых документов.

В августе 2026 года к обвиняемому за консультацией обратился житель Азербайджана. По данным следствия, ему нужно было оформить документы для продления срока пребывания в Украине и оформления вида на временное проживание.

Однако обвиняемый начал убеждать мужчину, что легально оформить подобные справки ему не удастся. Вместо этого он пообещал повлиять на должностных лиц одного из районных отделов ГУ ГМС Украины в Харьковской области, чтобы иностранец избежал принудительной депортации. Но свои услуги оценил в 500 долларов, еще 300 тысячи запросил за официальное трудоустройство.

«Прокурор Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова утвердил и направил в суд в отношении 52-летнего мужчины обвинительный акт по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3)», – уточнили в прокуратуре.

Дело будут рассматривать в Новобаварском суде Харькова. Обвиняемому грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре МГ «Объектив» передавала, что правоохранители вручили подозрение юристу в Харькове, который, по данным следствия, требовал деньги за удостоверение на временное проживание для иностранца. Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 52-летний мужчина оказывал юридические услуги в Харькове. В августе к нему обратились за консультацией по поводу легального продления пребывания в Украине гражданина Азербайджана. Во время разговора юрист заявил, что может повлиять на чиновников одного из районных отделов ГУ ГМС Украины в Харьковской области, чтобы иностранец получил удостоверение на временное проживание и избежал принудительной депортации. В то же время мужчина потребовал деньги, уверяя, что без его посредничества вопрос якобы решить невозможно. При этом он подчеркивал, что в случае отказа от передачи средств иностранцу могут оформить принудительную депортацию с запретом на въезд в Украину сроком до пяти лет. Затем сумма и схема передачи средств изменялись, установили в прокуратуре. Во время одной из встреч в сентябре юрист сначала назвал сумму 200 долларов. Впоследствии он сообщил, что придется заплатить уже 500 долларов за влияние на чиновников ГМС. 16 сентября фигурант снова потребовал передать 500 долларов как первую часть неправомерной выгоды. После этого он получил от заявителя указанную сумму. Тогда его и задержали правоохранители.