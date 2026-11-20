Теперь уже бывший главный государственный ревизор-инспектор налоговой службы в Харьковской области приговорен к шести годам заключения. Прокуроры доказали, что он оказывал давление на бизнес и вымогал деньги за «спокойную работу», сообщили в облпрокуратуре.

По информации правоохранителей, после налоговой проверки одного из харьковских производственных кооперативов, предприятию насчитали около 730 тыс. гривен штрафов. Директор кооператива обжаловал это в налоговой высшей инстанции.

Однако 31-летний ревизор вместе со своим руководителем стали приезжать в офис к предпринимателю и требовать 1000 долларов. В случае отказа угрожали создать искусственные препятствия в работе предприятия, арестовать его имущество и заблокировать банковские счета.

В конце сентября 2021 года предприниматель встретился с ними в салоне автомобиля и положил 27 тыс. грн. (в тот период — 1000 долларов в бокс подлокотника авто. Сразу после передачи денег копы задержали налоговиков и сообщили им о подозрении.

Обвиняемый в суде вину не признал, и как купюры попали в подлокотнике автомобиля, не знает, поскольку в этот момент разговаривал по телефону.

«Однако предоставленные стороной обвинения доказательства подтвердили его причастность к преступлению», — говорят в прокуратуре.

За получение взятки в сговоре и с вымогательством суд дал ему шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен 9-го ранга государственного служащего. Приговор еще не вступил в силу — длится срок на апелляционное обжалование. Над его сообщником суда еще не было, поскольку его мобилизовали.

Напомним, у налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине как необоснованные активы. Налоговик приобрел их через третьих лиц, которые также занимают должности в органах налоговой службы.