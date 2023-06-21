Налоговик «крышевал» продажу контрафактного алкоголя – прокуратура Харьковщины

Харьковские правоохранители разоблачили налоговика, который «крышевал» завод в Полтаве, где производили контрафактный алкоголь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, начальник одного из отделов ГУ ГНС в Полтавской области «прикрывал» преступную деятельность местного ликероводочного завода.

На предприятии производился алкоголь с наклеиванием на него поддельных марок акцизного налога. В дальнейшем контрафактный алкоголь продавали по всей Украине.

«Налоговик добросовестно «забывал» о своих должностных обязанностях, поэтому даже проверки налоговой для завода были лишь формальностью. К тому же сам налоговик брал для себя фальсифицированный алкоголь и продавал его своим знакомым», — добавили правоохранители.

Подозреваемый нанес ущерб государству на сумму почти 2,5 млн гривен. В апреле этого года налоговика уволили.

Уже экс-налоговику сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).