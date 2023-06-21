Хотели полностью обесточить Харьковщину: СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

В СБУ сообщили подробности о задержании сотрудника Укрэнерго в Харькове. Мужчина возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии, но работал на врага.

«Спящий» агент ФСБ готовил новые удары армии РФ по электроподстанциям в пяти областях Украины — в том числе — Харьковской. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«По указанию агрессора он собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов», — сообщил Дехтяренко.

По данным СБУ, такие подробные разведданные были нужны захватчикам, чтобы провести повторные воздушные удары по электроподстанциям и полностью обесточить пять областей. В том числе — Харьковскую.

Задержали предателя в Харькове — во время выполнения разведзадания врага.

«Вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Установлено, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в спящий режим», — уточнил спикер СБУ.

С началом войны ФСБ определила агенту актуальные задачи. Для коммуникации он использовал каналы электронной связи. Сведения врагу предатель передавал через «связного» в Горловке.

Мужчина под стражей, ему сообщили о подозрении в госизмене.