Хотіли повністю знеструмити Харківщину: СБУ затримала у Харкові агента ФСБ

У СБУ повідомили подробиці про затримання співробітника Укренерго в Харкові. Чоловік очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії, але працював на ворога.

“Сплячий” агент ФСБ готував нові удари армії РФ по електропідстанціях у п’яти областях України, зокрема, Харківській. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

“За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів“, – повідомив Дехтяренко.

За даними СБУ, такі докладні розвіддані були потрібні загарбникам, щоб провести повторні повітряні удари по електропідстанціях та повністю знеструмити п’ять областей. У тому числі – Харківську.

Затримали зрадника в Харкові – під час виконання розвідзавдання ворога.

“Ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в “сплячий режим“, – уточнив речник СБУ.

З початком війни ФСБ визначила агенту актуальні завдання. Для комунікації він використав канали електронного зв’язку. Відомості ворогові зрадник передавав через “зв’язного” у Горлівці.

Чоловік під вартою, йому повідомили про підозру в держзраді.