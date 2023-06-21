Харків’янин з “Укренерго” зливав ворогові дані про енергосистему: його зловили
62-річний харків’янин, який працював на загарбників, – під вартою. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
“62-річний харків‘янин, який працює в регіональному підрозділі “Укренерго”, підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованій Горлівці Донецької області. Саме він мав роль “зв’язного” між харків’янином та представниками рф”, – навели подробиці в пресслужбі Харківської обласної прокуратури
Ворожий інформатор мав доступ до бази даних підприємства. Користуючись цим, він передавав своєму контактеру інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найбільш уразливі місця енергетичного комплексу держави.
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“Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Горлівки передавав їх представникам рф. Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України“, – зазначили прокурори.
Ворожого інформатора взяли під варту. Йому повідомили про підозру в держзраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "62-річний харків’янин, який працював на загарбників, – під вартою. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура".