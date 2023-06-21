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Харьковчанин из «Укрэнерго» сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали

Общество 10:08   21.06.2023
Оксана Горун
Харьковчанин из «Укрэнерго» сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали

62-летний харьковчанин, который работал на захватчиков, — под стражей. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

«62-летний харьковчанин, работающий в региональном подразделении «Укрэнерго», поддерживал дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированной Горловке Донецкой области. Именно он играл роль «связного» между харьковчанином и представителями рф», — привели подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

У вражеского информатора был доступ к базе данных предприятия. Пользуясь этим, он передавал своему контактеру информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых местах энергетического комплекса государства.

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«После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Горловки передавал их представителям рф. Предоставленная информация была необходима оккупантам для планирования ракетных ударов с целью выведения из строя электроэнергетического комплекса Украины», — отметили прокуроры.

Вражеского информатора взяли под стражу. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний харьковчанин, который работал на захватчиков, — под стражей. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура".