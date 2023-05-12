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Предателя, «сливавшего» рф позиции ВСУ на Харьковщине, посадили на 15 лет

Происшествия 16:50   12.05.2023
Оксана Якушко
Предателя, «сливавшего» рф позиции ВСУ на Харьковщине, посадили на 15 лет

15 лет за решеткой проведет предатель, передавший оккупантам точные координаты расположения украинских военных в Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель Луганщины в начале полномасштабного вторжения вышел на двух российских военных с позывными «Яша» и «Урал». Мужчина передавал им информацию о местах дислокации ВСУ и расположении украинской военной техники в Харьковской области.

В первую очередь, злоумышленник «сливал» врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в СБУ.

Для сбора данных он использовал своих друга и жену, ничего не знавших о его предательской позиции. Жена делала скриншоты с указанием точных геолокаций потому, что предатель не умел пользоваться смартфоном.

Всю информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер «Телеграмм».
Правоохранители задержали предателя в Харькове в конце марта 2022 года.

В суде мужчина свою вину не признал и объяснил, что думал, что общается с украинскими разведчиками. На российские номера, куда он посылал информацию, он не обратил внимания.

8 мая 2023 года коллегия судей Киевского районного суда Харькова признала виновным 40-летнего мужчину по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – Управление СБУ в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 16:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет за решеткой проведет предатель, передавший оккупантам точные координаты расположения украинских военных в Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.".