«Народного милиционера», работавшего на РФ в Боровой, посадили на 13 лет
64-летний житель поселка Боровая в Харьковской области получил приговор за работу в «народной полиции» оккупантов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Боровая местный житель добровольно занял должность «дежурного дежурной части», созданного оккупантами псевдоправоохранительного органа — «народной милиции».
Коллаборант вел контрольно-пропускной режим в так называемой «полиции» и охранял административное здание.
В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал, отметили правоохранители.
3 мая мужчину признали виновным по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Его посадили за решетку на 13 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 13 лет с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "64-летний житель поселка Боровая в Харьковской области получил приговор за работу в «народной полиции» оккупантов.".