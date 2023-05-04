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«Народного милиционера», работавшего на РФ в Боровой, посадили на 13 лет

Общество 13:50   04.05.2023
Виктория Яковенко
«Народного милиционера», работавшего на РФ в Боровой, посадили на 13 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

64-летний житель поселка Боровая в Харьковской области получил приговор за работу в «народной полиции» оккупантов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Боровая местный житель добровольно занял должность «дежурного дежурной части», созданного оккупантами псевдоправоохранительного органа — «народной милиции».

Коллаборант вел контрольно-пропускной режим в так называемой «полиции» и охранял административное здание.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал, отметили правоохранители.

3 мая мужчину признали виновным по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Его посадили за решетку на 13 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "64-летний житель поселка Боровая в Харьковской области получил приговор за работу в «народной полиции» оккупантов.".