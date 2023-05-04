«Сливал» данные о бойцах ВСУ: на Харьковщине коп перешел на сторону оккупантов

Во время оккупации Купянщины полицейский, чтобы «трудоустроиться» у врага, сдал данные местных военных и сотрудников СБУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае 2022 года мужчина, являясь на тот момент действующим работником Нацполиции, осуществлял дежурство в незаконном правоохранительном органе. Кроме того, предатель проводил профилактику с местными: он задержал мужчину, избил его резиновой палкой и удерживал пострадавшего в камере около 15 суток.

В июле оккупанты назначили подозреваемого на должность «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы». При этом, перед местными он представлялся как сотрудник «ГИБДД российской полиции».

Для «трудоустройства» он предоставил врагу все необходимые документы, среди которых объяснение, где указал перечень известных ему лиц, проходивших службу в ВСУ и работников СБУ.

За работу на оккупантов мужчина ежемесячно получал 45 тысяч российских рублей.

Также подозреваемый активно призывал своих коллег «выходить на работу» и добавил, что «Россия здесь навсегда».

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск, добавили правоохранители.