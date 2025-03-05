Какие последствия остановки обмена разведданными США с Украиной – ВВС

США сделали «шаг назад» в обмене данными разведки с Украиной, заявил советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц, сообщает BBC Украина.

Представитель американской администрации также заявил, что США «поставят на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Ранее о том, что США прекращают обмен разведывательными данными с Украиной сообщила Financial Times. По оценкам обозревателей, это может серьезно усложнить способность ВСУ атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США необходимо для способности украинских сил идентифицировать и уничтожать российские военные цели.

Хотя США формально запретили своим союзникам делиться данными американской разведки с Украиной, два чиновника в разговоре с FT заявили, что те союзники, которые имеют свои «ресурсы» в Украине и далее будут предоставлять Киеву информацию. Однако это не будет касаться важных данных с привязкой ко времени, в частности, позволяющих Украине наносить высокоточные удары по передвигающимся российским целям.

Что давали американские разведданные

Точный вклад данных американской разведки для Украины во время войны никогда не оценивали вслух по понятным причинам. Но большинство аналитиков соглашаются в двух важных моментах: это помогало Украине планировать наступление против российских сил и давало Киеву жизненно важную информацию об угрозах от российских ракет и дронов.

Информация со спутников и перехват радиосигналов позволяли украинским силам на фронте знать, где находятся российские силы, их передвижение и потенциальные намерения.

Без данных американской разведки Украина не могла бы столь эффективно использовать дальнобойное оружие, в частности, и американские ракетные системы Himars или системы Stormshadow, поставляемые Великобританией и Францией.

Постоянный поток информации, предоставляемый Вашингтоном в режиме реального времени, также давал понимание возможных угроз для критической инфраструктуры и гражданского населения.

Украинская система оповещения о воздушных тревогах в большей или меньшей степени возлагается на систему раннего оповещения американских спутников, которая может замечать самолет или запуски ракет с глубокого тыла на территории России.

Совершенно очевидно, что США используют приостановку военной и разведывательной помощи как еще один – и жесткий – инструмент дипломатического давления.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц заявил, что военная помощь США может восстановиться, если Украина согласится принять участие в дипломатических усилиях США.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил Fox business, что пауза «завершится». Но совершенно ясно, чего именно Белый дом хочет от президента Зеленского за это.

Как остановка обмена разведданными повлияет на поле боя и ПВО

Значение американских разведданных для Украины сложно переоценить. Речь идет об информации разного рода, начиная от донесений из источников в РФ, спутниковых снимков поверхности контролируемой российскими войсками территории и заканчивая оперативной информацией о воздушной обстановке.

Например, у западных границ Украины и над акваторией Черного моря дежурят самолеты-разведчики, сканирующие воздушное и наземное пространство. Самолеты оснащены разными датчиками, позволяющими видеть объекты и в воздухе и на земле, идентифицировать их не только по классу, но и определять с точностью до конкретного типа.

Эти данные позволяют оперативно отслеживать важные цели, нивелировать угрозу, происходящую от них, и даже поражать. Это касается, прежде всего, воздушных целей – самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Имеющиеся в распоряжении ВСУ наземные радиолокационные средства по своим возможностям уступают западному. Как минимум, у украинских военных будет просто меньше источников информации, и это отразится на противовоздушной обороне.

Разведывательная информация также помогала украинцам контролировать российские тылы, обнаруживать важные цели и поражать высокоточным оружием. Это могли быть склады, штабы или даже движущиеся цели.

Эту информацию американцы получали из нескольких источников, включая со спутников частных космических компаний.

Приостановка военной помощи

Информация о прекращении обмена разведданными появилась после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи Украине. Это, в свою очередь, стало следствием спора в Белом доме между президентом Трампом и вице-президентом Венсом и президентом Зеленским.

С начала российского вторжения США были самым крупным донором именно в военной помощи Киеву.

В среду советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц предположил, что военная помощь Украине может быть возобновлена.

«Думаю, если мы сможем конкретизировать (мирные) переговоры и продвинуться в их направлении, и, фактически, возложить на стол стоящие доверия меры, тогда президент может серьезно рассмотреть возможность прекращения этой паузы в поставках (военной помощи»), — заявил Волц Fox News.

«Немедленное влияние»

Прекращение передачи разведданных для Украины «будет немедленно влиять» на способность Украины защищать себя, рассказал ВВС бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны США Мик Мулрой.

«Невозможно заменить возможности США в разведке с помощью европейцев», — говорит бывший замминистра обороны и офицер-спецназначение ЦРУ.

«Это, очевидно, поощрит Россию усилить захват украинских территорий и оттолкнет от переговоров», – считает Мулрой.

Что касается более широкой военной помощи, то здесь недостаток американской части станет «очень ощутимым» примерно с мая, — «именно тогда начнется нехватка боеприпасов».

По мнению бывшего американского чиновника, «лучший способ получить согласие России (к миру) – это объединенный фронт с Украиной и Европой».

«Россия реагирует только на силу, – говорит Мулрой. – Не на комплименты или уступки».