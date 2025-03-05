Які наслідки зупинки обміну розвідданими США з Україною – ВВС

США зробили “крок тому” в обміні даними розвідки з Україною, заявив радник з питань національної безпеки Майк Волц, повідомляє BBC Україна.

Представник американської адміністрації також заявив, що США “ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин”.

Раніше про те, що США припиняють обмін розвідувальними даним з Україною із посиланням на трьох чиновників, знайомих із ситуацією, повідомила Financial Times. За оцінками оглядачів, це може серйозно ускладнити здатність ЗСУ атакувати російські війська.

Як пише FT, співпраця з розвідкою США необхідна для здатності українських сил ідентифікувати та знищувати російські воєнні цілі.

Хоча США формально заборонили своїм союзникам ділитися даними американської розвідки з Україною, двоє чиновників у розмові з FT заявили, що ті союзники, які мають свої “ресурси” в Україні і далі надаватимуть Києву інформацію. Однак це не стосуватиметься важливих даних із прив’язкою до часу, зокрема, тих, що дозволяють Україні завдавати високоточних ударів по російських цілях, які пересуваються.

Про призупинку обміну американськими розвідданими з Україною повідомляє і Fox News, посилаючись на керівника ЦРУ Джона Реткліфа.

Що давали американські розвіддані

Точний внесок даних американської розвідки для України під час війни ніколи не оцінювали вголос зі зрозумілих причин. Але більшість аналітиків погоджуються у двох важливих моментах: це допомагало Україні планувати наступ проти російських сил та давало Києву життєво важливу превентивну інформацію про загрози від російських ракет та дронів.

Інформація із супутників та перехоплення радіосигналів дозволяли українським силам на фронті знати, де перебувають російські сили, їхнє пересування та потенційні наміри.

Без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю, зокрема, і американські ракетні системи Himars чи системи Stormshadow, які постачає Британія та Франція.

Постійний потік інформації, який Вашингтон надавав в режимі реального часу, також давав розуміння щодо можливих загроз для критичної інфраструктури та цивільного населення.

Українська система оповіщення про повітряні тривоги більшою чи меншою мірою покладається на систему раннього оповіщення з американських супутників, яка може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії.

Цілком очевидно, що США використовують призупинення військової та розвідувальної допомоги як ще один – і жорсткий – інструмент дипломатичного тиску.

Радник з питань національної безпеки США Майк Волц заявив, що військова допомога США може відновитися, якщо Україна погодиться взяти участь у дипломатичних зусиллях США.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив Fox business, що пауза “завершиться”. Але цілком ясно, чого саме Білий дім хоче від президента Зеленського за це.

Як вплине зупинка на поле бою та ППО

Значення американських розвідданих для України складно переоцінити.

Йдеться про інформацію різного роду, починаючи від донесень з джерел у Росії, супутникових знімків поверхні території, яку контролюють російські війська, і закінчуючи оперативною інформацією про повітряну обстановку.

Наприклад, біля західних кордонів України та над акваторією Чорного моря чергують літаки-розвідники, які сканують повітряний та наземний простір. Літаки оснащені різними датчиками, які дозволяють бачити об’єкти і в повітрі та на землі, ідентифікувати їх не лише за класом, а навіть визначати з точністю до конкретного типу.

Ці дані дозволяють оперативно відстежувати важливі цілі, нівелювати загрозу, що походитьвід них, і навіть вражати. Це стосується, перш за все, повітряних цілей — літаків, крилатих і балістичних ракет.

Наземні радіолокаційні засоби, що є в розпорядженні ЗСУ, за своїми можливостями поступаються західним. Як мінімум, в українських військових буде просто менше джерел інформації, і це позначиться на протиповітряній обороні.

Розвідувальна інформація також допомагала українцям контролювати російські тили, виявляти важливі цілі та вражати високоточною зброєю. Це могли бути склади, штаби або навіть цілі, що рухаються.

Цю інформацію американці отримували з кількох джерел, у тому числі із супутників приватних космічних компаній.

Призупинка військової допомоги

Інформація про припинення обміну розвідданими з’явилася після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги Україні. Це, своєю чергою, стало наслідком суперечки у Білому домі між президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом та президентом Зеленським.

Від початку російського вторгнення США були найбільшим донором саме у військовій допомозі Києву.

У середу радник з питань нацбезпеки Майк Волц припустив, що військову допомогу Україні може бути відновлено.

“Гадаю, якщо ми зможемо конкретизувати (мирні) перемовини і просунутися в їхньому напрямку, і, фактично, покласти на стіл варті довіри заходи, тоді президент може серйозно розглянути можливість припинення цієї паузи у постачанні (військової допомоги”, – заявив Волц Fox News.

“Негайний вплив”

Припинення передачі розвідданих для України “матиме негайний вплив” на здатність України захищати себе, розповів ВВС колишній високопосадовець міністерства оброни США Мік Мулрой.

“Неможливо замінити можливості США у розвідці допомогою європейців”, – каже колишній заступник міністра оборони та офіцер-спецпризначенець ЦРУ.

“Це, очевидно, заохотить Росію посилити захоплення українських територій і відштовхне від переговорів”, – вважає Мулрой.

Що ж до ширшої військової допомоги, то тут нестача американської частини стане “дуже відчутною” приблизно від травня, – “саме тоді почнеться брак боєприпасів”.

На думку колишнього американського посадовця, “найкращий спосіб отримати згоду Росії (до миру) – це об’єднаний фронт з Україною та Європою”.

“Росія реагує лише на силу, – каже Мулрой. – Не на компліменти чи поступки”.