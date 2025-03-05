Вибух у Харкові: дані Терехова і Синєгубова про удар “Молнии” (доповнюється)

Близько 13:10 у Харкові пролунав вибух. Попередньо, по центру міста вдарив БпЛА типу «Молния».

Доповнено о 13:28. БпЛА «Молния» вдарила по закинутій території в Основʼянському районі, інформує мер Харкова Ігор Терехов. Пожежі внаслідок влучання немає.

Також немає інформації про постраждалих, додав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:24. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що удар прийшовся по Основʼянському району Харкова.

13:19. «Подробиці зʼясовуємо», – написав мер Харкова Ігор Терехов.