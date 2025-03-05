«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
Аналітики проєкту «DeepState» повідомили гарні новини з Куп’янського району на Харківщині. Зокрема, розповіли де СОУ відкинули ворога, і на якій ділянці в окупантів ніяк не вдається просунутись.
За даними аналітиків, українські захисники відтіснили ворога на північ від Западного. Вранці це підтверджували їхні карти.
Загалом, кажуть у DeepState, попри тиск на утворених росіянами плацдармах, Сили Оборони намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі.
«Противник не полишає спроб окупувати Фиголівку, на околиці якої він добрався. Також здійснюється постійний тиск на Дворічну. Фіксуються спроби набути успіх в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, але у кацапів все ніяк не виходить нащупати якусь можливість просунутися», – додали аналітики.
За їхніми даними, останнім часом ситуація на ділянці покращується.
«Зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі. Сподіваємося, ця стабілізація буде мати позитивну динаміку в майбутньому», – зазначили у DeepState.
Нагадаємо, напередодні оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець заявив: розуміючи, що в зазначені терміни виконати основні цілі не вдається, противник активізувався на південь від Куп’янська. Зокрема він прагне створити необхідний плацдарм не лише на півночі від Куп’янська, а й на півдні. Таким чином, ворог планує ліквідувати «відрізану» частину плацдарму ЗСУ на східному березі Осколу і в результаті захопити Куп’янськ, припускає аналітик. Однак поки що реалізувати задумане не вдається. Крім того, зазначив Машовець, позиції росіян наразі прострілюються всіма видами зброї – у тому числі і дронами.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, аналитики, війна, Купянщина, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту «DeepState» повідомили гарні новини з Куп’янського району на Харківщині. ".