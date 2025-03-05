«Ситуация улучшается» — DeepState подробно об обстановке на Купянщине
Аналитики проекта «DeepState» сообщили хорошие новости из Купянского района на Харьковщине. В частности, рассказали, где СОУ откинули врага, и на каком участке у оккупантов никак не удается продвинуться.
По данным аналитиков, украинские защитники оттеснили врага к северу от Западного. Утром это подтверждали их карты.
В целом, говорят в DeepState, несмотря на давление на плацдармах, созданных россиянами, Силы Обороны пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе.
«Противник не оставляет попыток оккупировать Фиголовку, на окраину которой он добрался. Также осуществляется постоянное давление на Двуречную. Фиксируются попытки получить успех в направлении Кондрашовки и Голубовки, но у кацапов все никак не получается нащупать какую-то возможность продвинуться», — добавили аналитики.
По их данным, в последнее время ситуация на участке улучшается.
«В частности, благодаря изменениям в организационной структуре. Надеемся, что эта стабилизация будет иметь положительную динамику в будущем», — отметили в DeepState.
Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил: понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска. В частности, он стремится создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается. Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, аналитики, война, Купянщина, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» сообщили хорошие новости из Купянского района на Харьковщине.".