Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план

Понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска, констатировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«В частности, передовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии, вероятно из состава её 1-го мотострелкового и 1-го танкового полков атаковали в направлении Кругляковка – Загрызово, вдоль реки Оскол. В результате чего имели продвижение западнее и восточнее села Загрызово глубиной приблизительно до 1,5 км», – отметил Машовец.

Все это ВС РФ делают для того, чтобы создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается.

Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.

«Потому в таких условиях подтягивать к реке и сосредотачивать там сколь-нибудь значительные силы для рывка на противоположный берег Оскола, тем более с переправочными средствами, занятие, скажем так – весьма спорное, с точки зрения, шансов на успех. Посему, надо расширить свой прорыв к реке. Чем, собственно, сейчас и озабочена 1-я ТА противника. Надо полагать, в этом контексте, вскоре противник начнёт атаковать не только, собственно, вдоль реки, но и на флангах этого вклинения», – написал аналитик.

И добивал, что при этом было бы не лишним подключить еще и дополнительную живую силу.