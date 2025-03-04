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Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план

Украина 09:40   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план Фото: facebook Константина Машовца

Понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска, констатировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«В частности, передовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии, вероятно из состава её 1-го мотострелкового и 1-го танкового полков атаковали в направлении Кругляковка – Загрызово, вдоль реки Оскол. В результате чего имели продвижение западнее и восточнее села Загрызово глубиной приблизительно до 1,5 км», – отметил Машовец.

Все это ВС РФ делают для того, чтобы создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается.

Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.

«Потому в таких условиях подтягивать к реке и сосредотачивать там сколь-нибудь значительные силы для рывка на противоположный берег Оскола, тем более с переправочными средствами, занятие, скажем так – весьма спорное, с точки зрения, шансов на успех. Посему, надо расширить свой прорыв к реке. Чем, собственно, сейчас и озабочена 1-я ТА противника. Надо полагать, в этом контексте, вскоре противник начнёт атаковать не только, собственно, вдоль реки, но и на флангах этого вклинения», – написал аналитик.

И добивал, что при этом было бы не лишним подключить еще и дополнительную живую силу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник активизировался южнее Купянска, констатировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".