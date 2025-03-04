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Машовець: РФ просунулась на Куп’янщині та прагне швидше виконати план

Україна 09:40   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець: РФ просунулась на Куп’янщині та прагне швидше виконати план Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Розуміючи, що в зазначені терміни виконати основні цілі не вдається, противник активізувався на південь від Куп’янська, констатував оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

“Зокрема, передові підрозділи 2-ї «таманської» мотострілецької дивізії, ймовірно, зі складу її 1-го мотострілецького і 1-го танкового полків атакували у напрямку Кругляківка – Загризове, вздовж річки Оскіл. Внаслідок чого мали просування на захід і схід від села Загризове глибиною приблизно до 1,5 км.”, – зазначив Машовець.

Все це ЗС РФ роблять для того, щоб створити необхідний плацдарм не лише на півночі від Куп’янська, а й на півдні. Таким чином ворог планує ліквідувати “відрізану” частину плацдарму ЗСУ на східному березі Осколу і в результаті захопити Куп’янськ, припускає аналітик. Однак поки що реалізувати задумане не вдається.

Крім того, зазначив Машовець, позиції росіян наразі прострілюються всіма видами зброї – у тому числі й дронами.

Тому в таких умовах підтягувати до річки і зосереджувати там значні сили для ривка на протилежний берег Осколу, тим більше з переправними засобами, заняття, скажімо так, дуже спірне з огляду шансів на успіх. Тому треба розширити свій прорив до річки. Чим, власне, сьогодні і стурбована 1-а ТА противника. Мабуть, у цьому контексті невдовзі супротивник почне атакувати не тільки, власне, вздовж річки, а й на флангах цього вклинення”, – написав аналітик.

І додав, що при цьому не зайвим було б підключити ще й додаткову живу силу.

Читайте також: ISW: інформація росіян про підготовку наступу на Куп’янськ – фейк

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник активізувався на південь від Куп’янська, констатував оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".