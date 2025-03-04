ISW: інформація росіян про підготовку наступу на Куп’янськ – фейк

У зведенні 4 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, яку неправдиву інформацію про ситуацію на Харківщині розповсюджують окупанти.

Основні фейки останнім часом стосуються переважно Куп’янського напрямку, уточнили аналітики. Так один із блогерів заявив, що росіяни захопили частину Голубівки, інший стверджував, що ЗС РФ уже підійшли до околиць Кіндрашівки. Жодну із цих заяв в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли.

“Російські блогери стверджували, що російські війська намагаються перекрити українську наземну лінію зв’язку (GLOC) вздовж траси Куп’янськ-Великий Бурлук і створюють умови для наступу на Куп’янськ з північного заходу. Інший російський блогер 2 березня заявив, що основні рухи російських військ відбуваються в напрямку Кам’янки”, – додали в ISW.

Ця інформація також виявилася фейковою.

Тим часом ситуація на Борівському та Харківському напрямках залишилася незмінною. Ворог постійно намагався штурмувати позиції українських військових, але просунутися так і не зміг.