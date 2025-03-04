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ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк

Украина 07:29   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк

В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, какую ложную информацию о ситуации на Харьковщине распространяют оккупанты.

Основные фейки в последнее время касаются преимущественно Купянского направления, уточнили аналитики. Так один из блогеров заявил, что россияне захватили часть Голубовки, другой утверждал, что ВС РФ уже подошли к окраинам Кондрашовки. Ни одно из этих заявлений в Институте изучения войны подтвердить не смогли.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска  пытаются перекрыть украинскую наземную линию связи (GLOC) вдоль трассы Купянск-Великий Бурлук и создают условия для наступления на Купянск с северо-запада. Другой российский блогер 2 марта заявил, что основные движения российских войск происходят в направлении Каменки (юго-западнее Тополи)», – добавили в ISW.

Эта информация также оказалась фейковой.

Тем временем ситуация на Боровском и Харьковском направлении осталась неизменной. Враг постоянно пытался штурмовать позиции украинских военных, но продвинуться так и не смог.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, какую ложную информацию о ситуации на Харьковщине распространяют оккупанты.".