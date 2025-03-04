ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк
В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, какую ложную информацию о ситуации на Харьковщине распространяют оккупанты.
Основные фейки в последнее время касаются преимущественно Купянского направления, уточнили аналитики. Так один из блогеров заявил, что россияне захватили часть Голубовки, другой утверждал, что ВС РФ уже подошли к окраинам Кондрашовки. Ни одно из этих заявлений в Институте изучения войны подтвердить не смогли.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска пытаются перекрыть украинскую наземную линию связи (GLOC) вдоль трассы Купянск-Великий Бурлук и создают условия для наступления на Купянск с северо-запада. Другой российский блогер 2 марта заявил, что основные движения российских войск происходят в направлении Каменки (юго-западнее Тополи)», – добавили в ISW.
Эта информация также оказалась фейковой.
Тем временем ситуация на Боровском и Харьковском направлении осталась неизменной. Враг постоянно пытался штурмовать позиции украинских военных, но продвинуться так и не смог.
Читайте также: Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, какую ложную информацию о ситуации на Харьковщине распространяют оккупанты.".