Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
Заседание Совета обороны Харьковской области состоялось 3 марта.
Основной вопрос, который обсуждали с силовиками, чиновниками районных военных администраций и военными, — это усиление обороноспособности региона, рассказал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Среди вопросов — ситуация на приграничных территориях, обеспечение безопасности гражданского населения, бесперебойная работа военно-врачебных комиссий», — охарактеризовал повестку дня Синегубов.
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Напомним, 3 марта в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за сутки военные РФ применили по Харьковщине четыре управляемые авиабомбы и 17 БпЛА различного типа. Продолжается эвакуация из 352 населенных пунктов, находящихся в опасной близости к зоне боевых действий.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ВЛК, новости Харькова, совет обороны;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 19:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковской области состоялось 3 марта.".