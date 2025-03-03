Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове

Заседание Совета обороны Харьковской области состоялось 3 марта.

Основной вопрос, который обсуждали с силовиками, чиновниками районных военных администраций и военными, — это усиление обороноспособности региона, рассказал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди вопросов — ситуация на приграничных территориях, обеспечение безопасности гражданского населения, бесперебойная работа военно-врачебных комиссий», — охарактеризовал повестку дня Синегубов.

Напомним, 3 марта в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за сутки военные РФ применили по Харьковщине четыре управляемые авиабомбы и 17 БпЛА различного типа. Продолжается эвакуация из 352 населенных пунктов, находящихся в опасной близости к зоне боевых действий.