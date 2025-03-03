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Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове

Погода 19:59   03.03.2025
Елена Нагорная
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове Фото: Олег Синегубов/Telegram

Заседание Совета обороны Харьковской области состоялось 3 марта.

Основной вопрос, который обсуждали с силовиками, чиновниками районных военных администраций и военными, — это усиление обороноспособности региона, рассказал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди вопросов — ситуация на приграничных территориях, обеспечение безопасности гражданского населения, бесперебойная работа военно-врачебных комиссий», — охарактеризовал повестку дня Синегубов.

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Напомним, 3 марта в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за сутки военные РФ применили по Харьковщине четыре управляемые авиабомбы и 17 БпЛА различного типа. Продолжается эвакуация из 352 населенных пунктов, находящихся в опасной близости к зоне боевых действий.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковской области состоялось 3 марта.".