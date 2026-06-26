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$10 тыс. за фиктивную инвалидность: силовики разоблачили военного врача

Общество 21:23   26.06.2026
Елена Нагорная
$10 тыс. за фиктивную инвалидность: силовики разоблачили военного врача

Правоохранители Харьковщины разоблачили на коррупционной схеме начальника одного из отделений Военно-медицинского клинического центра Восточного региона (Днепр). 38-летний подполковник медицинской службы требовал у военнослужащего взятку за содействие в увольнении со службы.

Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант оценил свои услуги в 10 тысяч долларов. За это он обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии (ВВК).

План заключался в составлении поддельного медицинского заключения с фиктивным диагнозом, проведении ненужной хирургической операции и последующем признании бойца непригодным к службе с установлением группы инвалидности. К реализации махинации подполковник привлек и других должностных лиц медцентра.

Правоохранители задокументировали получение врачом первого транша в размере 6800 долларов. Задержали фигуранта в Днепре «на горячем» во время передачи остальной суммы — 3200 долларов.

Параллельно силовики провели обыски по месту жительства задержанного, его руководителя, а также в служебных кабинетах учреждения. Следователи изъяли меченые купюры из первого транша, выписки из историй болезней, черновые записи, телефоны и компьютерную технику.

Начальнику отделения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Подполковнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают других должностных лиц медицинского центра, причастных к преступлению.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 21:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины разоблачили на коррупционной схеме начальника одного из отделений Военно-медицинского клинического центра Восточного региона (Днепр).".