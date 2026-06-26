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В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен

Происшествия 08:16   26.06.2026
Оксана Горун
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен Фото: sud.ua

О нападении на военнослужащих сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

«В Харькове во время проведения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных произошло нападение на представителей ТЦК и СП. После того как старший группы оповещения — военнослужащий Вооруженных Сил Украины — представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож», — проинформировал ОТЦК на своей странице в Facebook.

Двое военнослужащих получили ранения, один из них погиб.

«Один из них прооперирован, пока он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на реанимационные мероприятия, наш побратим умер от многочисленных ножевых ранений», — сообщили в областном центре комплектования.

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Нападавший скрылся. Его сейчас разыскивают.

Напомним, вчера, 25 июня, в Харькове мужчина с ножом напал на полицейских. Они пострадали, но смогли задержать мужчину. Оказалось, что он неоднократно судимый. И также находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 08:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нападении на военнослужащих сообщил Харьковский областной ТЦК и СП".