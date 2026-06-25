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Напал с ножом на полицейских в Харькове: ЧП в Салтовском районе

Происшествия 20:02   25.06.2026
Оксана Горун
Напал с ножом на полицейских в Харькове: ЧП в Салтовском районе Фото: sud.ua

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на улице Академика Павлова. Видео опубликовали в соцсетях. В ГУНП сообщили, чем все закончилось.

«Событие произошло 25 июня около 16:00 в Салтовском районе Харькова. Во время выполнения служебных обязанностей полицейские осуществляли проверку документов гражданина. В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно напал на стражей порядка с ножом», — проинформировали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Видео: СТО-Харьков/Telegram

У двух полицейских — телесные повреждения, отметили в ГУНП. Нападавшего задержали. Уже установили, что его раньше привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Кроме того, фигурант — в розыске за уклонение от мобилизации.

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Напомним, в Харькове судят мужчину, который ранил сотрудника ТЦК. В группу оповещения он бросал страйкбольные гранаты, сделал два выстрела и в конце концов применил нож.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 20:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на улице Академика Павлова. Видео опубликовали в соцсетях. В ГУНП сообщили, чем все закончилось".