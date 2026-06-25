Напав із ножем на поліціянтів у Харкові: НП у Салтівському районі

Чоловік із ножем напав на співробітників поліції на вулиці Академіка Павлова. Відео опублікували в соцмережах. У ГУНП повідомили, чим усе закінчилося.

“Подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі Харкова. Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем“, – проінформували у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Увага! У відео є ненормативна лексика

Відео: СТО-Харків/Telegram

У двох поліціянтів – тілесні ушкодження, зазначили в ГУНП. Нападника затримали. Уже встановили, що його раніше притягали до кримінальної відповідальності за злочини. Крім того, фігурант – у розшуку за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, в Харкові судять чоловіка, який поранив співробітника ТЦК. У групу оповіщення він кидав страйкбольні гранати, зробив два постріли та врешті-решт застосував ніж.