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Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня

Погода 20:50   25.06.2026
Оксана Горун
Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня

Гідрометеорологічний центр Луганської та Харківської областей прогнозує на 26 червня відсутність спеки.

У Харкові завтра, 26 червня, не очікують істотних опадів. Температура повітря буде: вночі 14 – 16°, вдень 23 – 25° тепла. В області можливий невеликий дощ та гроза. Температура повітря: вночі 13 – 18°, вдень 22 – 27°.

В Україну тим часом почне заходити спека. Першими її відчують мешканці південних та західних регіонів. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила: близько 30 градусів тепла на півдні країни буде вже у п’ятницю, 26 червня, а на Заході протягом дня очікують 28 – 34°.

“Вже вихідними спека посилиться, дістанеться до нас із заходу Європи. Першими її найбільше відчують західні області України, а вже в неділю стовпчики термометрів покажуть майже повсюди +32 – +37 градусів, подекуди й вище”, – написала Діденко.

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Жителям України вона радить готуватися до високих температур: “Економте електроенергію, розвантажуйте потроху холодильники та морозильники, підкупіть “валідоли” та “нурофени”, затіняйте вікна, виставте вовняні речі та зимові ковдри на балкон – якраз добре прожаряться”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 20:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Луганської та Харківської областей прогнозує на 26 червня відсутність спеки".