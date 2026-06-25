Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня

Гідрометеорологічний центр Луганської та Харківської областей прогнозує на 26 червня відсутність спеки.

У Харкові завтра, 26 червня, не очікують істотних опадів. Температура повітря буде: вночі 14 – 16°, вдень 23 – 25° тепла. В області можливий невеликий дощ та гроза. Температура повітря: вночі 13 – 18°, вдень 22 – 27°.

В Україну тим часом почне заходити спека. Першими її відчують мешканці південних та західних регіонів. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила: близько 30 градусів тепла на півдні країни буде вже у п’ятницю, 26 червня, а на Заході протягом дня очікують 28 – 34°.

“Вже вихідними спека посилиться, дістанеться до нас із заходу Європи. Першими її найбільше відчують західні області України, а вже в неділю стовпчики термометрів покажуть майже повсюди +32 – +37 градусів, подекуди й вище”, – написала Діденко.

Жителям України вона радить готуватися до високих температур: “Економте електроенергію, розвантажуйте потроху холодильники та морозильники, підкупіть “валідоли” та “нурофени”, затіняйте вікна, виставте вовняні речі та зимові ковдри на балкон – якраз добре прожаряться”.