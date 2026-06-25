Комфортное тепло и грозы в области: прогоноз погоды в Харькове на 26 июня

Гидрометеорологический центр Луганской и Харьковской областей прогнозирует на 26 июня отсутствие жары.

В Харькове завтра, 26 июня, не ожидают существенных осадков. Температура воздуха будет: ночью 14 – 16°, днем ​​23 – 25° тепла. В области возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха: ночью 13 – 18°, днем ​​22 – 27°.

В Украину тем временем начнет заходить жара. Первыми ее почувствуют жители южных и западных регионов. Синоптик Наталья Диденко сообщила: около 30 градусов тепла на юге страны будет уже в пятницу, 26 июня, а на Западе в течение дня ожидают 28 – 34°.

«Уже в выходные жара усилится, доберется до нас с запада Европы. Первыми ее больше ощутят западные области Украины, а уже в воскресенье столбики термометров покажут почти повсюду +32 — +37 градусов, кое-где и выше», — написала Диденко.

Жителям Украины она советует готовиться к высоким температурам: «Экономьте электроэнергию, разгружайте понемногу холодильники и морозильники, подкупите «валидолы» и «нурофены», затеняйте окна, выставьте шерстяные вещи и зимние одеяла на балкон — как раз хорошо прожарятся».