Более 30 деревьев спилят на бульваре Юрьева: зачем (фото)
На бульваре Юрьева специалисты «Харьковзеленстроя» запланировали спилить 35 аварийных ясень.
Коммунальщики объясняют: территорию очищают от сухостоя, который может представлять угрозу для посетителей.
«Бригады работают комплексно: оперативно вывозят срезанные стволы и ветки, а также сразу корчуют пни», — рассказали в КП.
Горожан успокоили, пустые места не останутся без внимания — уже вскоре на этой локации вместо старых насаждений появятся новые молодые деревья.
Напомним, на Журавлевке специалисты СКП «Харьковзеленстрой» установили сетки вокруг ив, чтобы защитить их от бобров. Коммунальщики говорят: животные перегрызли стволы двух молодых деревьев, высадивших на острове в этом году.