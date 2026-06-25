Более 30 деревьев спилят на бульваре Юрьева: зачем (фото)

На бульваре Юрьева специалисты «Харьковзеленстроя» запланировали спилить 35 аварийных ясень.

Коммунальщики объясняют: территорию очищают от сухостоя, который может представлять угрозу для посетителей.

«Бригады работают комплексно: оперативно вывозят срезанные стволы и ветки, а также сразу корчуют пни», — рассказали в КП.

Горожан успокоили, пустые места не останутся без внимания — уже вскоре на этой локации вместо старых насаждений появятся новые молодые деревья.

Напомним, на Журавлевке специалисты СКП «Харьковзеленстрой» установили сетки вокруг ив, чтобы защитить их от бобров. Коммунальщики говорят: животные перегрызли стволы двух молодых деревьев, высадивших на острове в этом году.