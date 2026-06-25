Понад 30 дерев спиляють на бульварі Юр’єва: навіщо (фото)

На бульварі Юр’єва фахівці «Харківзеленбуд» запланували спиляти 35 аварійних ясенів.

Комунальники пояснюють: територію очищають від сухостою, який може становити загрозу для відвідувачів.

“Бригади працюють комплексно: оперативно вивозять зрізані стовбури та гілки, а також одразу корчують пні”, – розповіли у КП.

Містян заспокоїли, порожні місця не залишаться без уваги – уже незабаром на цій локації замість старих насаджень з’являться нові молоді дерева.

Нагадаємо, на Журавлівці фахівці СКП «Харківзеленбуд» встановили сітки навколо верб, аби захистити їх від бобрів. Комунальники кажуть: тварини перегризли стовбури двох молодих дерев, що висадили на острові цього року.