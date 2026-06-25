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Понад 30 дерев спиляють на бульварі Юр’єва: навіщо (фото)

Суспільство 16:52   25.06.2026
Вікторія Яковенко
Понад 30 дерев спиляють на бульварі Юр’єва: навіщо (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

На бульварі Юр’єва фахівці «Харківзеленбуд» запланували спиляти 35 аварійних ясенів.

Комунальники пояснюють: територію очищають від сухостою, який може становити загрозу для відвідувачів.

“Бригади працюють комплексно: оперативно вивозять зрізані стовбури та гілки, а також одразу корчують пні”, – розповіли у КП.

Містян заспокоїли, порожні місця не залишаться без уваги – уже незабаром на цій локації замість старих насаджень з’являться нові молоді дерева.

деревья пилят в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья пилят в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья пилят в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья пилят в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, на Журавлівці фахівці СКП «Харківзеленбуд» встановили сітки навколо верб, аби захистити їх від бобрів. Комунальники кажуть: тварини перегризли стовбури двох молодих дерев, що висадили на острові цього року.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 16:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На бульварі Юр’єва фахівці «Харківзеленбуд» запланували спиляти 35 аварійних ясенів.".