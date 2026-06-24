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Сітки з’явились навколо дерев на Журавлівці: навіщо (фото)

Суспільство 15:19   24.06.2026
Вікторія Яковенко
Сітки з’явились навколо дерев на Журавлівці: навіщо (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

На Журавлівці фахівці СКП «Харківзеленбуд» встановили сітки навколо верб, аби захистити їх від бобрів.

«Тварини перегризли стовбури двох молодих дерев, що висадили на острові цього року. Крім того, вдалося зняти на камеру й самого винуватця усієї метушні. Пухнастий «лісоруб» якраз пропливав неподалік, абсолютно не бентежачись через підвищену увагу до своєї персони», – розповіли у КП.

Комунальники кажуть: тепер харків’яни можуть бути спокійними не лише за долю вцілілих верб, а й на власні очі побачити «головного героя місцевих екологічних новин».

Відео: СКП “Харківзеленбуд”

сетки вокруг ив на Журавлевке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
сетки вокруг ив на Журавлевке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
сетки вокруг ив на Журавлевке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 15:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Журавлівці фахівці СКП «Харківзеленбуд» встановили сітки навколо верб, аби захистити їх від бобрів.".