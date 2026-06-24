Сетки появились вокруг деревьев на Журавлевке: зачем (фото)

На Журавлевке специалисты СКП «Харьковзеленстрой» установили сетки вокруг ив, чтобы защитить их от бобров.

«Животные перегрызли стволы двух молодых деревьев, которые посадили на острове в этом году. Кроме того, удалось снять на камеру и самого виновника суеты. Пушистый «лесоруб» как раз проплывал неподалеку, совершенно не смущаясь из-за повышенного внимания к своей персоне», — рассказали в КП.

Коммунальщики говорят: теперь харьковчане могут быть спокойными не только за судьбу уцелевших ив, но и своими глазами увидеть «главного героя местных экологических новостей».

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».