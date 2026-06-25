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Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації

Харків 14:26   25.06.2026
Вікторія Яковенко
Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації Фото: Харківська міськрада

У Харкові представили нові концепції відновлення пошкоджених обстрілами будинків.

Їх опублікували на сайті департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, повідомили у Харківській міськраді.

«Фахівці КП «Харківський архітектурно-проектний центр» розробили візуалізації відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків за адресами: вул. Велозаводська, 30, вул. Академіка Проскури, 1 та вул. Квітки-Основ’яненка, 11. Останній  обʼєкт є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення», – зазначили у мерії.

Ознайомитися з новими концепціями та проголосувати можна тут. Зараз на сайті вже доступні візуалізації відновлення 16 житлових будинків та одного ліцею.

восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, з квітня харків’яни можуть ознайомитися з візуалізаціями майбутніх оновлених будинків у Харкові. Нові концепції постійно додають.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 14:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові представили нові концепції відновлення пошкоджених обстрілами будинків.".