Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації

У Харкові представили нові концепції відновлення пошкоджених обстрілами будинків.

Їх опублікували на сайті департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, повідомили у Харківській міськраді.

«Фахівці КП «Харківський архітектурно-проектний центр» розробили візуалізації відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків за адресами: вул. Велозаводська, 30, вул. Академіка Проскури, 1 та вул. Квітки-Основ’яненка, 11. Останній обʼєкт є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення», – зазначили у мерії.

Ознайомитися з новими концепціями та проголосувати можна тут. Зараз на сайті вже доступні візуалізації відновлення 16 житлових будинків та одного ліцею.

Нагадаємо, з квітня харків’яни можуть ознайомитися з візуалізаціями майбутніх оновлених будинків у Харкові. Нові концепції постійно додають.