Школа та 13 будинків: нові концепції відновлення можуть побачити харків’яни

Суспільство 13:42   20.08.2025
Вікторія Яковенко
На сайті департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції з’явилися нові концепції відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів будинків, які перебувають у процесі реконструкції.

«Концепції відображають бачення архітекторів того, який вигляд матиме оновлений житловий фонд. Кожен харків’янин має можливість проголосувати: подобається йому запропонований варіант відновлення чи ні», – розповіли у Харківській міськраді.

Як зазначив директор департаменту Костянтин Лиска, кількість представлених концепцій поступово зростає. Зараз на сайті доступні візуалізації відновлення 13 житлових будинків та однієї школи (йдеться про Харківський спеціалізований ліцей №134). Каже: в подальшому їх стане ще більше.

«Наше завдання – зробити процес відбудови відкритим і зрозумілим для харків’ян. Візуалізації допомагають людям відчути, що їхнє житло буде не лише відновлене, а й модернізоване», – підкреслив Лиска.

Ознайомитися з концепціями та проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, з квітня харків’яни можуть ознайомитися з візуалізаціями майбутніх оновлених будинків у Харкові.

Автор: Вікторія Яковенко
