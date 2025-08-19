Долю будинку у Харкові, де загинули 7 людей, визначить експертиза – Терехов

Будинок, сильно зруйнований під час атаки російських БпЛА 18 серпня, чекає на інструментальну експертизу, повідомив мер Харкова Ігор Терехов сьогодні в етері національного телемарафону.

«Інструментальна експертиза дасть відповідь на питання: чи зможемо ми відновити цей будинок, чи його доведеться знести. Поки що відселення потребували сім родин. Ми надали їм місця у гуртожитках. Інші люди переїжджають до родичів або друзів. Ми допомагаємо їм перевозити речі, реєструємо в програмах «єОселя» та «єВідновлення», підтримуємо їх, щоб вони змогли оговтатися від цього жаху», – зазначив Ігор Терехов.

Також мер наголосив, що зараз муніципалітет не має важелів впливу на балансоутримувачів будинків, які не перебувають у комунальній власності.

«Якби ми мали такий вплив, цей підвал був би відчинений. Але зараз таких повноважень у нас немає. Ми проводимо роз’яснювальні бесіди, але, як бачите, реагування часто відсутнє. Тому переконаний: такі важелі мають бути і у нас, і у ДСНС, і у Нацполіції, щоб підвали залишалися відкритими завжди. Адже повітряні тривоги лунають постійно, і люди повинні мати можливість сховатися від вибухів», – зазначив міський голова.