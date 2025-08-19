Долю будинку у Харкові, де загинули 7 людей, визначить експертиза – Терехов
Будинок, сильно зруйнований під час атаки російських БпЛА 18 серпня, чекає на інструментальну експертизу, повідомив мер Харкова Ігор Терехов сьогодні в етері національного телемарафону.
«Інструментальна експертиза дасть відповідь на питання: чи зможемо ми відновити цей будинок, чи його доведеться знести. Поки що відселення потребували сім родин. Ми надали їм місця у гуртожитках. Інші люди переїжджають до родичів або друзів. Ми допомагаємо їм перевозити речі, реєструємо в програмах «єОселя» та «єВідновлення», підтримуємо їх, щоб вони змогли оговтатися від цього жаху», – зазначив Ігор Терехов.
Також мер наголосив, що зараз муніципалітет не має важелів впливу на балансоутримувачів будинків, які не перебувають у комунальній власності.
«Якби ми мали такий вплив, цей підвал був би відчинений. Але зараз таких повноважень у нас немає. Ми проводимо роз’яснювальні бесіди, але, як бачите, реагування часто відсутнє. Тому переконаний: такі важелі мають бути і у нас, і у ДСНС, і у Нацполіції, щоб підвали залишалися відкритими завжди. Адже повітряні тривоги лунають постійно, і люди повинні мати можливість сховатися від вибухів», – зазначив міський голова.
Читайте також: Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Долю будинку у Харкові, де загинули 7 людей, визначить експертиза – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 21:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок, сильно зруйнований під час атаки російських БпЛА 18 серпня, чекає на інструментальну експертизу, повідомив мер Харкова Ігор Терехов сьогодні в етері телемарафону.".