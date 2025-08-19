Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов

Дом, сильно разрушенный во время атаки российских БпЛА 18 августа, ожидает инструментальная экспертиза, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов сегодня в эфире национального телемарафона.

«Инструментальная экспертиза ответит на вопрос: сможем ли мы восстановить этот дом, или его придется снести. Пока в отселении нуждались семь семей. Мы предоставили им места в общежитиях. Другие люди переезжают к родственникам или друзьям. Мы помогаем им перевозить вещи, регистрируем в программах «єОселя» и «єВідновлення», поддерживаем их, чтобы они смогли оправиться от этого ужаса», — отметил Игорь Терехов.

Также мэр подчеркнул, что сейчас у муниципалитета нет рычагов влияния на балансодержателей домов, которые не находятся в коммунальной собственности.

«Если бы мы оказали такое влияние, тот подвал был бы открыт. Но сейчас таких полномочий у нас нет. Мы проводим разъяснительные беседы, но как видите, реагирование часто отсутствует. Поэтому убежден: такие рычаги должны быть и у нас, и в ГСЧС, и в Нацполиции, чтобы подвалы оставались всегда открытыми. Ведь воздушные тревоги раздаются постоянно, и у людей должна быть возможность укрыться от взрывов», — отметил городской голова.