Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов

Общество 21:21   19.08.2025
Оксана Якушко
Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов

Дом, сильно разрушенный во время атаки российских БпЛА 18 августа, ожидает инструментальная экспертиза, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов сегодня в эфире национального телемарафона.

«Инструментальная экспертиза ответит на вопрос: сможем ли мы восстановить этот дом, или его придется снести. Пока в отселении нуждались семь семей. Мы предоставили им места в общежитиях. Другие люди переезжают к родственникам или друзьям. Мы помогаем им перевозить вещи, регистрируем в программах «єОселя» и «єВідновлення», поддерживаем их, чтобы они смогли оправиться от этого ужаса», — отметил Игорь Терехов.

Также мэр подчеркнул, что сейчас у муниципалитета нет рычагов влияния на балансодержателей домов, которые не находятся в коммунальной собственности.

«Если бы мы оказали такое влияние, тот подвал был бы открыт. Но сейчас таких полномочий у нас нет. Мы проводим разъяснительные беседы, но как видите, реагирование часто отсутствует. Поэтому убежден: такие рычаги должны быть и у нас, и в ГСЧС, и в Нацполиции, чтобы подвалы оставались всегда открытыми. Ведь воздушные тревоги раздаются постоянно, и у людей должна быть возможность укрыться от взрывов», — отметил городской голова.

Читайте также: Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
19.08.2025, 15:23
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной
«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной
19.08.2025, 20:59
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
19.08.2025, 20:32
Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области
Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области
19.08.2025, 14:39
20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
19.08.2025, 21:41

Новости по теме:

21:41
20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
21:21
Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов
20:59
«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной
20:32
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
19:52
Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 21:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом, сильно разрушенный во время атаки российских БпЛА 18 августа, ожидает инструментальная экспертиза, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов сегодня в эфире телемарафона.".