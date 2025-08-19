Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Холодную воду отключат в частях Киевского и Шевченковского районов с 8:00 до 22:00 20 августа.
Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду.
Воды не будет в Шевченковском районе на территории, ограниченной пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, пр. Науки, ул. Саржинской, ул. Ирининской, ул. Дмитрия Антоненко, по территории центрального парка, ул. Сумской, пер. Классическим;
В Киевском районе на территории, ограниченной: пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Черноглазовской, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Дегтярной, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, въездом Евгения Гребенки, пер. Соледарским, пер.. Угледарским, ул. Британской, ул. Тахиатской, Шотландским въездом, ул. Бахмутской, ул. Григория Сковороды, территорией з-да «ФЭД», ул. Сумской, пер. Театральным.
Полный список адресов, где отключат водоснабжение, доступен по ссылке.
Во время проведения работ воду будут подвозить автоцистернами по адресам: Киевский район — ул. Григория Сковороды, 88 с переездом на ул. Николая Хвылевого, 9; ул. Григория Сковороды, 42 с переездом по ул. Чернышевская, 55; ул. Потебны, 2 с переездом по ул. Григория Сковороды, 14
Шевченковский район – пр. Независимости, 13 (областная клиническая больница); ул. Космическая, 27; ул. Клочковская, 148-а.
Читайте также: Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, новости Харькова, отключат, Харьковводоканал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодную воду отключат в частях Киевского и Шевченковского районов с 8:00 до 22:00 20 августа.".