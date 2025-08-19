Live
Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси

Суспільство 15:23   19.08.2025
Вікторія Яковенко
Холодну воду відключать у частинах Київського та Шевченківського районів з 8:00 до 22:00 20 серпня.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал». Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду.

Води не буде у Шевченківському районі на території, обмеженої: пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, узвозом Клочківським, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитрія Антоненка, територією центрального парку, вул. Сумською пров. Класичним;

У Київському районі на території, обмеженої: пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ «ХПІ», вул. Дігтярною, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в’їздом Будівельним, в’їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіатською, в’їздом Шотландським, вул. Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією з-да «ФЕД», вул. Сумською, пров. театральним.

Повний перелік адрес, де відключать водопостачання, доступний за посиланням.

На час проведення робіт воду підвозитимуть автоцистернами за адресами: Київський район – вул. Григорія Сковороди, 88, з переїздом на вул. Миколи Хвильового, 9; вул. Григорія Сковороди, 42 з переїздом на вул. Чернишевську, 55; вул. Потебні, 2 з переїздом на вул. Григорія Сковороди, 14.

Шевченківський район – пр. Незалежності, 13 (обласна клінічна лікарня); вул. Космічна, 27; вул. Клочківська, 148-а.

Читайте також: Через атаку РФ на Харків загинула працівниця суду Луганської області

Автор: Вікторія Яковенко
