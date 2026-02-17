Live

ДСНС: рятувальники допомагали відкачувати воду у Харкові й області 65 разів

Події 07:31   17.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В облуправлінні ДСНС поінформували, що рятувальники 65 разів виїжджали на відкачування води в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах області, а також у Харкові.

Через пожежі у регіоні – двоє загиблих. Вранці 17 лютого, о 04:06 спалахнув приватний будинок у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Вогонь охопив 15 метрів квадратних. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. Причина загоряння – коротке замикання електромережі.

“16 лютого о 06:20 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі у Основ’янському районі міста Харкова. На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіли меблі на площі 5 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 60-річної жінки. За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі”, – додали у ДСНС.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026
Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині
Вбив і розчленував товариша: вирок жителю Харківщини, він розкаявся
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
