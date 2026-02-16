Live

Через вибух генератора кафе згоріло на Харківщині

Події 19:20   16.02.2026
Оксана Якушко
Через вибух генератора кафе згоріло на Харківщині Фото: Lozova News

Генератор стояв усередині кафе поряд із каністрами бензину, повідомляє Lozova News.

14 лютого у селищі Краснопавлівка Лозівської громади стала пожежа, що виникла внаслідок вибуху електрогенератора.

Займання сталося вранці у приміщенні магазину-кафе. Попередньо встановлено, що генератор потужністю понад 3 кВт знаходився всередині будівлі, що грубо порушує правила пожежної безпеки. Поряд із обладнанням зберігалися каністри з паливом.

Після запуску генератора сталося задимлення, а згодом — стрімке поширення вогню. Через пізнє повідомлення про пожежу вогонь охопив всю будівлю і знищив її вщент.

Фото: Lozova News
Фото: Lozova News

Читайте також: Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
16.02.2026, 20:19
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026, 17:30
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.02.2026, 16:43
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
16.02.2026, 16:15
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
16.02.2026, 17:49
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026, 15:24

Новини за темою:

09.02.2026
Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Молния» біля будинків
07.02.2026
Вибухи пролунали у Харкові – росіяни атакують, у Бєлгороді – повний блекаут
03.02.2026
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026
«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі
03.02.2026
Масована атака на Харків: вже відомо про постраждалих


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через вибух генератора кафе згоріло на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 19:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генератор стояв усередині кафе поряд із каністрами бензину, повідомляє Lozova News.".