Через вибух генератора кафе згоріло на Харківщині

Генератор стояв усередині кафе поряд із каністрами бензину, повідомляє Lozova News.

14 лютого у селищі Краснопавлівка Лозівської громади стала пожежа, що виникла внаслідок вибуху електрогенератора.

Займання сталося вранці у приміщенні магазину-кафе. Попередньо встановлено, що генератор потужністю понад 3 кВт знаходився всередині будівлі, що грубо порушує правила пожежної безпеки. Поряд із обладнанням зберігалися каністри з паливом.

Після запуску генератора сталося задимлення, а згодом — стрімке поширення вогню. Через пізнє повідомлення про пожежу вогонь охопив всю будівлю і знищив її вщент.