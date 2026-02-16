Через вибух генератора кафе згоріло на Харківщині
Фото: Lozova News
Генератор стояв усередині кафе поряд із каністрами бензину, повідомляє Lozova News.
14 лютого у селищі Краснопавлівка Лозівської громади стала пожежа, що виникла внаслідок вибуху електрогенератора.
Займання сталося вранці у приміщенні магазину-кафе. Попередньо встановлено, що генератор потужністю понад 3 кВт знаходився всередині будівлі, що грубо порушує правила пожежної безпеки. Поряд із обладнанням зберігалися каністри з паливом.
Після запуску генератора сталося задимлення, а згодом — стрімке поширення вогню. Через пізнє повідомлення про пожежу вогонь охопив всю будівлю і знищив її вщент.
Читайте також: Генератор на балконі вбиває: що робити харків'янам, які живуть у квартирах 📹
