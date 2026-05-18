П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 атаку, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, “цирковим виступом” назвали аналітики проєкту DeepState заяви ГВ “Захід” про повну окупацію Борової. Як виявилося, цього разу росіяни вирішили особливо не старатися – вони просто видали вже давно захоплене село за Борову. Експерти встановили: окупанти зняли відео у селі Коломийчиха Луганської області та заявили, що перебувають у Боровій.