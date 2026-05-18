Live

П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:42   18.05.2026
Вікторія Яковенко
П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: 106 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 атаку, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, “цирковим виступом” назвали аналітики проєкту DeepState заяви ГВ “Захід” про повну окупацію Борової. Як виявилося, цього разу росіяни вирішили особливо не старатися – вони просто видали вже давно захоплене село за Борову. Експерти встановили: окупанти зняли відео у селі Коломийчиха Луганської області та заявили, що перебувають у Боровій.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
18.05.2026, 16:42
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
18.05.2026, 16:13
У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці
У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці
18.05.2026, 15:24
Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»
Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»
18.05.2026, 14:45
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
18.05.2026, 14:20
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
18.05.2026, 16:45

Новини за темою:

13.05.2026
Дев’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
12.05.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
11.05.2026
Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп’янщині: дані Генштабу на 16:00
09.05.2026
Чи діє “режим тиші” на фронті, ситуація в районі Куп’янська – Трегубов
09.05.2026
Сім разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".