Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: 106 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ
О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилипки и Графского. Одна из этих атак продолжается.
На Купянском направлении противник совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.
Напомним, «цирковым выступлением» назвали аналитики проекта DeepState заявления ГВ «Запад» о полной оккупации Боровой. Как оказалось, на этот раз россияне решили особо не стараться – они просто выдали давно захваченное село за Боровую. Эксперты установили: оккупанты сняли видео в селе Коломыйчиха Луганской области и заявили, что находятся в Боровой.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 16:42;