Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилипки и Графского. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении противник совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.

Напомним, «цирковым выступлением» назвали аналитики проекта DeepState заявления ГВ «Запад» о полной оккупации Боровой. Как оказалось, на этот раз россияне решили особо не стараться – они просто выдали давно захваченное село за Боровую. Эксперты установили: оккупанты сняли видео в селе Коломыйчиха Луганской области и заявили, что находятся в Боровой.