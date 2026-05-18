Live

Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:42   18.05.2026
Виктория Яковенко
Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: 106 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилипки и Графского. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении противник совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.

Напомним, «цирковым выступлением» назвали аналитики проекта DeepState заявления ГВ «Запад» о полной оккупации Боровой. Как оказалось, на этот раз россияне решили особо не стараться – они просто выдали давно захваченное село за Боровую. Эксперты установили: оккупанты сняли видео в селе Коломыйчиха Луганской области и заявили, что находятся в Боровой.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
18.05.2026, 16:45
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
18.05.2026, 11:58
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
18.05.2026, 14:20
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
18.05.2026, 16:13
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
18.05.2026, 09:32
Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
18.05.2026, 16:42

Новости по теме:

13.05.2026
Девять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
12.05.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
11.05.2026
Враг сегодня, 11 мая, не атаковал на Купянщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
09.05.2026
Действует ли «режим тишины» на фронте, ситуация в районе Купянска — Трегубов
09.05.2026
Семь раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".