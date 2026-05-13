Девять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:44   13.05.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Старица.

На Купянском направлении украинские защитники остановили вражескую попытку продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 62 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, днем ​​Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало: 13 мая РФ начала против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может носить длительный характер. По данным разведки, в первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы ПВО и поражения гражданских объектов. Потом враг, предполагает ГУР, планирует применить значительное количество крылатых ракет и баллистики. Цели РФ – объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в том числе энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.

