Напали на пенсионерку в Харькове: мужчин «посадили» на восемь лет

Приговор получили двое харьковчан, которые в прошлом году напали на пожилую женщину и сорвали с нее украшение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло в июне 2025 года. Тогда фигуранты заметили возле одного из домов в Холодногорском районе пожилую женщину, на шее которой была золотая цепочка с кулоном. Они проследили за пенсионеркой до ​​сквера, где она присела на скамейку.

«Один из мужчин следил за посторонними, чтобы предупредить в случае угрозы разоблачения. Другой подошел к женщине сзади и, воспользовавшись тем, что она разговаривает по телефону, сорвал с ее шеи украшение стоимостью более 21 тыс. гривен. Потерпевшая пыталась остановить злоумышленника и начала кричать, однако он брызнул ей в лицо слезоточивым газом из баллончика. Женщина получила ожог конъюнктивы глаз», — рассказали правоохранители.

Фигуранты сбежали и сдали похищенное украшение в ломбард. Вырученные средства поделили поровну и потратили на собственные нужды, отметили в прокуратуре.

На следующий день мужчин задержали. Суд признал их виновными в разбое. Фигурантам назначили восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

