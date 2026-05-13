Напали на пенсионерку в Харькове: мужчин «посадили» на восемь лет

Общество 16:17   13.05.2026
Виктория Яковенко
Приговор получили двое харьковчан, которые в прошлом году напали на пожилую женщину и сорвали с нее украшение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло в июне 2025 года. Тогда фигуранты заметили возле одного из домов в Холодногорском районе пожилую женщину, на шее которой была золотая цепочка с кулоном. Они проследили за пенсионеркой до ​​сквера, где она присела на скамейку.

«Один из мужчин следил за посторонними, чтобы предупредить в случае угрозы разоблачения. Другой подошел к женщине сзади и, воспользовавшись тем, что она разговаривает по телефону, сорвал с ее шеи украшение стоимостью более 21 тыс. гривен. Потерпевшая пыталась остановить злоумышленника и начала кричать, однако он брызнул ей в лицо слезоточивым газом из баллончика. Женщина получила ожог конъюнктивы глаз», — рассказали правоохранители.

Фигуранты сбежали и сдали похищенное украшение в ломбард. Вырученные средства поделили поровну и потратили на собственные нужды, отметили в прокуратуре.

На следующий день мужчин задержали. Суд признал их виновными в разбое. Фигурантам назначили восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разыскали подозреваемого в грабеже в Киевском районе Харькова. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 апреля к правоохранителям обратилась потерпевшая. Фигурант, разбив окно, проник в чужое домовладение и завладел мобильным телефоном женщины.

Читайте также: Взятка за «спокойствие»: подозрение чиновнику Госгеокадастра на Харьковщине

Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе, цены на овощи
Об опасной погоде в четверг предупреждают жителей Харькова и области
РФ начала длительный воздушный удар, что может стать целями – ГУР
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
