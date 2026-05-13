Напали на пенсионерку в Харькове: мужчин «посадили» на восемь лет
Приговор получили двое харьковчан, которые в прошлом году напали на пожилую женщину и сорвали с нее украшение.
По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло в июне 2025 года. Тогда фигуранты заметили возле одного из домов в Холодногорском районе пожилую женщину, на шее которой была золотая цепочка с кулоном. Они проследили за пенсионеркой до сквера, где она присела на скамейку.
«Один из мужчин следил за посторонними, чтобы предупредить в случае угрозы разоблачения. Другой подошел к женщине сзади и, воспользовавшись тем, что она разговаривает по телефону, сорвал с ее шеи украшение стоимостью более 21 тыс. гривен. Потерпевшая пыталась остановить злоумышленника и начала кричать, однако он брызнул ей в лицо слезоточивым газом из баллончика. Женщина получила ожог конъюнктивы глаз», — рассказали правоохранители.
Фигуранты сбежали и сдали похищенное украшение в ломбард. Вырученные средства поделили поровну и потратили на собственные нужды, отметили в прокуратуре.
На следующий день мужчин задержали. Суд признал их виновными в разбое. Фигурантам назначили восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители разыскали подозреваемого в грабеже в Киевском районе Харькова. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 апреля к правоохранителям обратилась потерпевшая. Фигурант, разбив окно, проник в чужое домовладение и завладел мобильным телефоном женщины.
Категории: Общество, Харьков; Теги: напали, новости Харькова, пенсионерка, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 16:17;