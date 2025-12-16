На копа напали на Харьковщине: полиция разыскивает мужчину (фото)
Харьковские правоохранители просят помощи в розыске напавшего на полицейского мужчину.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, нападение произошло 15 декабря.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о мужчине на фото, просят позвонить по телефонам: 063-631-81-79, 095-784-96-65.
Напомним, 11 декабря к правоохранителям обратилась жительница Основянского района и сообщила, что на улице незнакомый мужчина вырвал у нее сумку с деньгами и личными вещами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщину ограбили, когда она гуляла с ребенком. Правоохранители уже установили предполагаемого нарушителя, ему сообщили о подозрении.
