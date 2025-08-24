Четырех подозреваемых в нападении на мать военного ВСУ отправили в СИЗО

О том, что подозреваемым в нападении на мать украинского воина избрали меру пресечения, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Правоохранители отметили: судья поддержал позицию прокурора.

«Четверо подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители сообщали, что 89-летняя мать военнослужащего стала жертвой нападавших. Мужчины предполагали, что средства, заработанные защитником на передовой, могут храниться у нее дома. В деле – четверо фигурантов. Двое нападающих цинично проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей на лицо маску, устроили беспорядок в доме и потребовали деньги и золотые украшения, установили копы. Для конспирации мужчины переоделись в униформу работников интернет-провайдера, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Таким образом они надеялись получить 50 тысяч долларов. Однако, отмечается, пожилая женщина имела всего две тысячи гривен, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги, но фигуранты их не взяли, а решили забрать только телефон. Убежать далеко мужчины не успели – их задержали сразу, когда они вышли из квартиры, отметили в полиции. Вскоре всем четверым мужчинам вручили подозрения.