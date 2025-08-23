«Думала, что это мой конец»: на пожилую мать воина ВСУ напали на Харьковщине

89-летняя мать военнослужащего стала жертвой нападавших. По данным правоохранителей, мужчины предполагали, что средства, заработанные защитником на передовой, могут храниться у нее дома.

В преступлении подозревают четырех мужчин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Установлено, что фигуранты заранее спланировали нападение.

«Двое нападающих цинично проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей на лицо маску, устроили беспорядок в доме и потребовали деньги и золотые украшения, — выяснили правоохранители.

Для конспирации мужчины переоделись в униформу работников интернет-провайдера, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. И продолжил: рассчитывали фигуранты получить 50 тысяч долларов.

Однако, отмечается, пожилая женщина имела всего две тысячи гривен, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги, но фигуранты их не взяли, а решили забрать только телефон.

Убежать далеко мужчины не успели – их задержали сразу, когда они вышли из квартиры, отметили в полиции. Кроме того, отдельно правоохранители разыскали вероятных пособников и организаторов преступления.

«Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Требовали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую», — вспоминает о событиях потерпевшая.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Фигурантам грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.