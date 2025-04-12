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На Харьковщине мужчина украл дрон с могилы воина – полиция (фото)

Общество 21:18   12.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина украл дрон с могилы воина – полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители установили личность мужчины, который, по данным следствия, обокрал могилу военнослужащего на Харьковщине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: к ним обратилась жена погибшего защитника Украины, похороненного на одном из кладбищ Чугуевского района. Женщина сообщила, что неизвестные украли надгробный памятный символ – дрон, который заказали родные.

«Военнослужащий защищал страну, выполняя задачи, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в полиции.

Правоохранители установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 29-летний местный житель. У него нашли вещественное доказательство.

Дрон правоохранители вернули родным погибшего защитника.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 4 до 5 лет ограничения или от 4 до 5 лет лишения свободы.

на Харьковщине обокрали могилу воина
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 21:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личность мужчины, который, по данным следствия, обокрал могилу военнослужащего на Харьковщине.".